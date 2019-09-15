الحائلي يُشيد بعلاقة #الاتحاد المميزة مع #الشباب

المواطن - مروة نبيل

قدم رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشباب، وكافة منسوبيه على حفاوة الاستقبال للفريق الأول لكرة القدم بالعميد.

وأضاف أنمار الحائلي في بيان رسمي عبر حساب النادي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي الاتحاد يرتبط بعلاقة مميزة مع الشباب.

واحتضن ملعب نادي الشباب تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء أمس الأحد، في إطار استعدادات العميد لمواجهة الهلال الآسيوية.

ويلعب الهلال ضد الاتحاد على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

يذكر أن مباراة الهلال والاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا2019، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.