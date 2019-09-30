الحالة الماطرة هيكا تشتد على جازان وعسير وتوقعات بجريان السيول

المواطن - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن تشهد جازان وعسير خلال الساعات المقبلة تشكل لسُحب ركامية رعدية قوية، تتساقط معها الأمطار بغزارة مصحوبة بالبرق والرعد، مع احتمالية عالية لتشكل السيول.

كما تزداد فرص الأمطار الرعدية، عصرًا، على كل من الباحة والطائف وصولًا حتى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، إذ يُتوقع أن تتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة مشحونة بالبرق والرعد مع فرصة متوسطة لتشكل السيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.