الحربي: هدفنا التأهل ومجموعة الأخضر الأقوى

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 16 عامًا، عبدالوهاب الحربي على صعوبة مجموعة الأخضر في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا، متمنيًا ظهور اللاعبين بشكل مميز.

وقال الحربي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الثلاثاء: “عملنا على إعداد طويل لهذا الجيل بهدف محدد وهو التأهل إلى كأس آسيا وتقديم مستويات مميزة كذلك”.

وتابع عبدالوهاب الحربي تصريحاته قائلًا: “مجموعة الأخضر في التصفيات من أقوى المجموعات، وجميع المنتخبات فيها متقاربة المستوى، وتأهل أي منتخب منها لن يكون سهلًا”.

وأضاف المدير الفني لأخضر الناشئين تصريحاته قائلًا: “نمتلك مجموعة لاعبين مميزين، ونأمل أن يظهروا في أكمل جاهزيتهم وحضورهم ليقدموا المستويات المعروفة عنهم”.

وتنطلق، يوم غد الأربعاء، منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2020 تحت 16 عامًا، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.

وتضم المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا تحت 2020 تحت 16 عامًا، بجانب المنتخب السعودي للناشئين، كلًّا من عمان، سوريا وباكستان.