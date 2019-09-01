الحرس الوطني تطلق نظامي الشراء المباشر والعقود والمنافسات

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن انطلاق نظامي الشراء المباشر والعقود والمنافسات، ضمن أنظمة الحرس الوطني المتكاملة “إسناد”.

ويتيح هذا النظام إمكانية طلب العقود والموارد والمعدات اللازمة بصورة إلكترونية للجهات الرسمية الطالبة في الوزارة في الوقت الحالي متمثلة بـ(هيئة الإمداد والتموين، وكالة الحرس الوطني للشؤون الفنية، وكالة المشاريع بالحرس الوطني، الإدارة العامة لتقنية وأمن المعلومات)، ومن أهم مزايا النظام إمكانية تتبع مسار المعاملة وإمكانية رفع جميع المستندات إلكترونيًّا دون الحاجة للمعاملات الورقية، وهو ما يدعم توجه وزارة الحرس الوطني إلى الاستغناء عن المعاملات الورقية كليًّا.

يأتي ذلك تماشيًا مع توجه القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك لما تقدمه من فوائد كبيرة في رفع الإنتاجية وتوفير الوقت والمعلومات المطلوبة بدقةٍ عالية وفي الوقت المناسب، كما تساهم هذه التعاملات في تقليل المركزية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة. ويعد التحول الرقمي أحد أهم أهداف رؤية 2030 وأحد أهم الأهداف التي تسعى وزارة الحرس الوطني لتحقيقها.