الحزم يسعى لتكرار سيناريو العام الماضي في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم استعادة نغمة الانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال مباراته ضد النصر اليوم.

وفشل الحزم في تحقيق الفوز خلال أول جولات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث تلقى هزيمتين ضد الفيحاء والاتفاق بنتيجتي 2/1 و6/0، وتعادل إيجابيًا مع التعاون.

وكانت نغمة الانتصارات قد غابت عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم خلال أول 3 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، قبل أن يُحقق الفوز في الجولة الرابعة ضد الفيصلي بنتيجة 2/1.

ويلعب النصر ضد الحزم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة “همة حتى القمة” في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط قبل مباراة النصر ضد الحزم اليوم، فيما يقع الفريق الحزماوي في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.