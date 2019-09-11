الحزم يسمح بدخول العائلات في ملعبه

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الحزم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، عن السماح بدخول العائلات في ملعبه بالرس.

وأضاف حساب النادي الرسمي، أن العائلات ستبدأ في الدخول إلى ملعب نادي الحزم في الرس بداية من مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الاتفاق المقرر إقامتها، يوم الأحد المقبل.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضد نظيره الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويبحث الفريقان عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، فيما يقع الاتفاق في المركز الثامن بـ3 نقاط.