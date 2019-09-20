الحزم يُفاجئ #النصر ويفوز بهدف في دوري محمد بن سلمان

الحزم يُفاجئ #النصر ويفوز بهدف في دوري محمد بن سلمان

2019/09/20
الساعة 10:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة النصر والحزم، بفوز الأخير بهدف دون رد، في الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول من مباراة النصر والحزم انتهى بتفوق الحزم بهدف سجله اللاعب كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، لم ينجح الفريق النصراوي في إحراز هدف التعادل، لتنتهي المباراة بخسارة العالمي بهدف دون رد.

وأُقيمت مباراة النصر والحزم، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

تجمد رصيد النصر عند 7 نقاط في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد الحزم 4 نقاط في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين.


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