الحزم يُمطر شباك ضمك برباعية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أمطر الحزم، شباك نادي ضمك برباعية دون رد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الحزم بالهدف الأول عبر اللاعب كارلوس ستاندبيرج في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وأضاف اللاعب حسن الحبيب الهدف الثاني للحزم بالدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي الحزم على فريق ضمك بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، استمر نادي الحزم في ضغطه من أجل إحراز الهدف الثالث، حيث تمكن اللاعب كارلوس ستاندبيرج من إحراز الهدف الثاني له والثالث للحزم في الدقيقة السبعين.

واختتم اللاعب يوسف عمر مهرجان الأهداف في مباراة الحزم وضمك، حيث سجل الرابع للحزم في الدقيقة التاسعة والسبعين.

وأصبح رصيد الحزم بعد الفوز سبع نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ضمك عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.