الحسناء الروسية تتحدث عن أسباب طلاقها من ملك ماليزيا السابق

المواطن - متابعة

تحدثت أوكسانا فويفودينا، ملكة جمال موسكو 2015 وطليقة ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، لأول مرة عن أسباب طلاقها من زوجها.

واعترفت فويفودينا في منشور ظهر على حسابها في “إنستغرام” الأحد بأنها تود الكشف عن الأسباب الحقيقية لانفصالها وزوجها عن بعضهما، لكنها فضلت الصمت.

وقالت: “أعرف أن الجميع يريدون معرفة ماذا حدث لنا.. لم أكن مستعدة سابقاً للكشف عن قصتي.. ربما، إذا قلت لكم الحقيقة، فسوف أشعر بتحسن حالي.. لكنني لا أريد إيذاء أي شخص لأن ذلك سيكون مؤلماً”.

وأرفقت فويفودينا المنشور بصورة شاعرية تجمعها مع محمد الخامس.

ولم تصدر أي بيانات رسمية بخصوص أسباب الطلاق ما أثار مختلف التساؤلات والشائعات حول الموضوع.

وقد تزوجت فويفودينا وملك ماليزيا السابق الذي يكبرها بأكثر من 20 عاماً، في نوفمبر 2018.

وقبل الزواج اعتنقت فويفودينا الإسلام وتبنت اسم ريهانا. وتنازل محمد الخامس وهو سلطان ولاية كيلانتان بالوراثة، عن العرش وعن منصب ملك ماليزيا من أجل الحسناء الروسية.

غير أن قصة حبهما انتهت بطلاق بائن سريع في الأول من يوليو الماضي بعد أن أنجبت فويفودينا طفلاً في مايو، وهو البكر لها ولزوجها.