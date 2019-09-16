الخطوات والمستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

الخطوات والمستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

2019/09/16
الساعة 9:32 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن أنه بإمكانه التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمه، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

جاء ذلك في رد من البرنامج على تساؤل شاب بشأن إمكانية تسجيله في حساب المواطن للحصول على دعم البرنامج خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن عمره 24 عامًا.

التسجيل مستمر

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24، والتي سيتم إيداعها في شهر أكتوبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الـ23 بمشيئة الله.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.


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