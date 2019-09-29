الخطوط السعودية تكرّم 89 موظفًا وموظفة من أصحاب الأداء المميز

المواطن - الرياض

احتفت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، من خلال قطاع الشؤون الإدارية والأنظمة، بتكريم عدد من منسوبيها المتميزين في أدائهم خلال العام الحالي؛ تقديرًا لجهودهم المميزة وتفانيهم في خدمة ضيوف المؤسسة وإسهامهم في إنجاز مبادرات برنامج التحول وتحقيق أهدافه الإستراتيجية.

وتم تكريم الموظفين بحضور مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ومساعد المدير العام التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة بالمؤسسة المهندس خالد بن فهد الحزيم ورؤساء القطاعات والشركات والوحدات الإستراتيجية، حيث شمل التكريم 89 موظفًا وموظفةً من مختلف المستويات الوظيفية في قطاعات المؤسسة ومجموعة شركاتها.

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم ألقى مساعد المدير العام التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة، المهندس خالد بن فهد الحزيم، كلمة تضمنت التنويه بما قدمه المكرمون والمكرمات من أداء مميز استحقوا من خلاله التكريم والتقدير من المؤسسة نظير جهودهم المخلصة في خدمة المؤسسة وضيوفها، مشيرًا إلى إستراتيجية الموارد البشرية في تقدير أصحاب الأداء المميز والجهود المخلصة بما يعزز هذه الجهود المخلصة والتحفيز لمضاعفتها، مؤكدًا على اهتمام المؤسسة بالاستثمار في العنصر البشري؛ كونه العنصر والمورد الأهم للمؤسسة عبر استقطاب وتأهيل أبناء وبنات الوطن وتمكينهم في قطاعات المؤسسة ومجموعة شركاتها، وتقدير الجهود المميزة وتكريم أصحابها.

ثم ألقى مدير عام الخطوط السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، كلمة أثنى خلالها على الجهود المخلصة من كافة منسوبي المؤسسة في مختلف مواقع العمل وتفانيهم من أجل إنفاذ برنامج التحول الاستراتيجي للمؤسسة والخطة الإستراتيجية SV2020، منوهًا بما تم تحقيقه من إنجازات ونجاحات ضمن الركائز الرئيسية للتحول وفي مقدمتها الاستثمار في العنصر البشري وتحديث وتنمية الأسطول ورفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات والمنتجات بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وجهود رأسمالها البشري وموردها الأهم أبنائها وبناتها الذي يبرهنون يومًا بعد آخر على تميزهم وكفاءتهم.

بعد ذلك تم تكريم منسوبي المؤسسة ومجموعة شركاتها وسلّم الجاسر شهادات الشكر والتقدير للموظفين والموظفات أصحاب الأداء المتميز، والذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة من المؤسسة وإدارتها.