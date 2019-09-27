الخطيب: أقول للسائح الشغوف هذه فرصة لتحصل على المغامرة
خلال مؤتمر إعلان تفاصيل التأشيرة السياحية

الخطيب: أقول للسائح الشغوف هذه فرصة لتحصل على المغامرة

2019/09/27
الساعة 7:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث، أحمد الخطيب، أن واحة الأحساء تتضمن 2.5 مليون نخلة، وأن المملكة تتميز بجمال الطبيعة بجانب القيمة التاريخية لتراثها.

وأضاف الخطيب خلال المؤتمر الصحفي لهيئة السياحة، مساء اليوم الجمعة، لإعلان تفاصيل التأشيرة السياحية، أن هناك آلاف المواقع السعودية التي يمكن لسياح العالم التعرف عليها، وأنه “لن تجد شعبًا آخر يتسابق على إكرام الضيف كالسعوديين”.

واستكمل: أقول للسائح الشغوف هذه فرصة لتحصل على المغامرة في مكان جديد، والمملكة تفتح أبوابها للعالم، ليست فقط المواقع السياحية التي تتأهب لاستقبال زوارها، بل مجتمع المملكة بأسره يفتح أبوابه للضيوف من جميع أنحاء العالم.


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