الدفاع المدني يعلن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الإدارية

المواطن - الرياض

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن أسماء المرشحين والمرشحات مبدئياً لشغل عدد من الوظائف الإدارية بالدفاع المدني، والتي سبق الإعلان عنها من خلال حساب المديرية، وتود أن توضح المديرية العامة للدفاع المدني أن الترشيح تم وفقاً لمعايير ونقاط المفاضلة المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتي تشمل الدرجة العلمية والمعدل التراكمي والاختبار المعرفي وأقدمية التخرج.

وأوضحت المديرية أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الجوال، وذلك لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة في اختيار المرشح والمرشحة الأنسب، وذلك وفقاً للأسماء الموضحة أدناه.

ملاحظة:

1- أن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي وإنما لتحديد مدى ملائمة المرشح أو المرشحة لشغل الوظيفة.

2- أن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية ستعلن على موقعها الإلكتروني لاحقاً.

3- تؤكد المديرية العامة للدفاع المدني بأنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد طلب المتقدم والمتقدمة وترشيح الأعلى نقاطا بشرط اجتياز المقابلة الشخصية وعلى المعلن أسمائهم عند المراجعة اصطحاب أصل الهوية الوطنية والسيرة الذاتية وأصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج وإرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة ولن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، مؤكدة أن عدم مراجعة المتقدم أو المتقدمة خلال الفترة المحددة للمطابقة أو المقابلة الشخصية يعد عدولا منه أو منها عن رغبته في التوظيف.

الأسماء:

1- الرجال:

اضغط هنا

2- النساء:

اضغط هنا