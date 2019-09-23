الدوري الإنجليزي يُنقذ نجم يوفنتوس من جحيم ساري

المواطن - محمد سمعه

لايزال المهاجم الكرواتي ماريو ماندوزوكيتش لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي يُصر على الانتقال للدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وكان ماندوزوكيتش خرج من حسابات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، مما جعل اللاعب يبحث عن الرحيل إلى إنجلترا.

ورفض ماندوزوكيتش فكرة الانتقال للدوري القطري مفضلًا التريث والانتقال لأحد الأندية الإنجليزية في شهر يناير المقبل.

وقالت صحيفة توتو سبورت إن ماندوزوكيتش قلبه مُعلّق بالانتقال للدوري الإنجليزي مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

جدير بالذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كان أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع ماندوزوكيتش في صيف 2019، لكن اليونايتد لم ينجح في التوصل لاتفاق مع اليوفي.