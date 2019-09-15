الدوسري: طموحنا الفوز دون النظر لنتيجة الذهاب
مؤكدًا استعداد النصر جيدًا

الدوسري: طموحنا الفوز دون النظر لنتيجة الذهاب

2019/09/15
الساعة 9:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

شدد عبدالرحمن الدوسري على استعداد العالمي بشكل جيد لمباراة النصر ضد السد القطري الآسيوية، مؤكدًا أن هدفهم تحقيق الفوز فقط.

النصر ضد السد:

وتحدث نجم العالمي عن المواجهة الآسيوية المرتقبة قائلًا: “الحمد لله حضرنا إلى هنا ونحن مستعدون جيدًا لمباراة النصر ضد السد القطري.. نحن هنا من أجل تحقيق طموحنا والفوز فقط دون النظر إلى نتيجة مواجهة الذهاب”.

وواصل عبدالرحمن الدوسري تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة النصر ضد السد القطري، قائلًا: “نعرف فريق الخصم جيدًا، وسنطبق ما تدربنا عليه ووجهنا به المدرب”.

واختتم الدوسري تصريحاته بشأن مباراة النصر ضد السد القطري، قائلًا: “بالتأكيد إننا حققنا نتيجة إيجابية، لكننا لم نحضر إلى هنا من أجل التعادل، حضرنا إلى هنا من أجل الفوز فقط ولا غيره”.

موعد مباراة النصر ضد السد:

ويلعب النصر ضد السد على ملعب جاسم بن حمد الدولي، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.


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