الدوسري لاعب الأسبوع في أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

فاز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري بجائزة لاعب الأسبوع في منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأشار حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سالم الدوسري سجل هدفًا مميزًا، وكان له تمريرة حاسمة، وقدم أداءً مذهلًا في مباراة الهلال ضد الاتحاد ليقود فريقه إلى نصف النهائي.

وقام سالم الدوسري بـ43 تمريرة خلال مباراة الهلال ضد الاتحاد في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وكان له 4 تسديدات على المرمى، ليحصل على تقييم 8.8 درجة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن اليوم أيضًا عن فوز هدف سالم الدوسري في شباك الاتحاد بجائزة الأفضل ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بعد فوزه على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليلاقي السد القطري.