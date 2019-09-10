الدوسري وباهبري يقودان منتخب السعودية ضد اليمن

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن تشكيل الأخضر الأساسي في مباراة السعودية ضد اليمن في التصفيات الآسيوية المزدوجة التي ستنطلق، بعد قليل.

السعودية ضد اليمن

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة السعودية ضد اليمن كالتالي؛ عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، عمر هوساوي، علي آل بليهي، حمدان الشمراني، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، خالد السميري، سالم الدوسري، هتان باهبري وعبدالله الحمدان.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر في مباراة السعودية ضد اليمن اليوم، كل من؛ محمد العويس، فواز القرني، زياد الصحفي، عبدالله مادو، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، عبدالرحمن الدوسري، محمد الكويكبي، عبدالفتاح عسيري، عبدالعزيز البيشي، محمد السهلي وهارون كمارا.

وتلعب السعودية ضد اليمن على استاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتُعد مباراة السعودية ضد اليمن هي المواجهة الرسمية الأولى التي يخوضها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد.

واستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمباراة السعودية ضد اليمن اليوم، بمواجهة مالي وديًّا قبل بضعة أيام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.