الدوسري وجيوفينكو يتنافسان على أفضل هدف في آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة الأفضل في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويتنافس ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري والإيطالي سيباستيان جيوفينكو على جائزة أفضل هدف، بعدما سجلا ثنائية رائعة في شباك الاتحاد، خلال المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 3/1.

كما يُنافس على جائزة أفضل هدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، هدف لاعب السد حسن الهيدوس في شباك النصر، وهدف البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي قاد فريقه جوانزو إيفرجراند الصيني لتجاوز أوراوا الياباني.

وبدأت الجماهير في التصويت لاختيار أفضل هدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتُشير النتيجة إلى تقدم سالم الدوسري بعد ساعتين تقريبًا من طرح الاستفتاء.