الدوسري يحرز هدف التعادل في شباك اليمن

المواطن - مروة نبيل

بدأ الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد اليمن بشكل سريع، حيث نجح النجم سالم الدوسري في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 48، لتصبح النتيجة 2/2.

وتلعب السعودية ضد اليمن الآن على إستاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان محسن محمد قد تمكن من فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة السعودية ضد اليمن في الدقيقة الثامنة، وضغط لاعبو المنتخب الوطني بحثًا عن تسجيل التعادل مبكرًا.

وأسفر ضغط الأخضر عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 23 من أحداث مباراة السعودية ضد اليمن عن طريق النجم هتان باهبري، قبل أن يهز عمر الداحي شباك الأخضر عند الدقيقة 37.