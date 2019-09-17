الدوسري يهز شباك #الاتحاد بهدف ثانٍ
في إياب ربع نهائي آسيا

الدوسري يهز شباك #الاتحاد بهدف ثانٍ

2019/09/17
الساعة 9:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

نجح النجم سالم الدوسري في تسجيل هدف الهلال الثاني في شباك الاتحاد، مع بداية أحداث الشوط الثاني بكرة رأسية مميزة، لتصبح النتيجة 2/1 لصالح الزعيم.

وكان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، زياد الصحفي، قد نجح في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الهلال ضد الاتحاد، بعد مرور 10 دقائق على انطلاق المواجهة الآسيوية.

وتمكن النجم البيروفي أندريه كاريلو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 43، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الاتحاد بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ويلعب الهلال ضد الاتحاد الآن على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

يُذكر أن مباراة الهلال ضد الاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.


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  • جيوفينكو يُسجل الهدف الثالث في شباك #الاتحاد
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  • الدوسري يهز شباك #الاتحاد بهدف ثانٍ
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  • الشوط الأول.. #الهلال والاتحاد يتعادلان إيجابيًّا
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  • كاريلو يُسجل هدف التعادل ضد #الاتحاد
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