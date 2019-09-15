الديباجي لـ”المواطن”: الاعتداء الإيراني على معملي أرامكو عمل إرهابي مكتمل الأركان

الديباجي لـ”المواطن”: الاعتداء الإيراني على معملي أرامكو عمل إرهابي مكتمل الأركان

2019/09/16
الساعة 1:27 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - علي شيبان

أكد الكاتب والباحث والمحلل السياسي فهد ديباجي أن الاعتداء الإيراني على معملي شركة أرامكو، في خريص والبقيق، السبت الماضي، هو عمل إرهابي مكتمل الأركان، وهو يشبه الحدث الإرهابي في ١١ سبتمبر الأمريكي فهذا نستطيع أن نسميه ١١ سبتمبر سعوديًا، ويثبت ويؤكد ضلوع الأيادي الإيرانية  عبر أذرعها في المنطقة.

وفي تصريحات خاصة لـ “المواطن “تحدث الديباجي قائلًا: إن هذا الحدث الإرهابي يؤكد ما كانت تقوله المملكة دائمًا بأن من يحكم إيران هم ميليشيات ولا يمكن أن تكون دولة.

وتابع: إن هذا الهجوم يؤكد أيضًا أن تمادي إيران في أفعالها يعود إلى أن المجتمع الدولي وأمريكا والدول الأوروبية لم يقوموا بدورهم الحقيقي لردع إيران، وأن إيران تستحق وقفة حقيقية لإعادتها لوضعها وإيقاف إرهابها وابتزازها للعالم.

وأضاف: ‏كما أن هذا الاعتداء يؤكد قدرة المملكة على الامتصاص والسيطرة بصورة عاجلة وفائقة على الحوادث الكبيرة يستحق الإشادة وتقديم الشكر لمن يعمل في هذا المجال وعلى هذه الحوادث، لأن أمثال هذه الحوادث في دول متقدمة عالميًا تستمر لعدة أيام.


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