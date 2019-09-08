الرئاسة الأفغانية : طالبان تقتل شعبنا بأوامر من قطر

المواطن - متابعة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي، أن طالبان تقتل الشعب الأفغاني بأوامر من قطر، وفق ما أفادت “أفق نيوز” ووكالات أنباء أفغانية أخرى.

وقال صديقي، الذي عقد مؤتمرًا صحافيًا، الأحد، في العاصمة الأفغانية على خلفية إلغاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المفاوضات مع طالبان، بسبب التفجيرات الأخيرة في كابول، إن “الشعب الأفغاني لن يقبل أبدًا سلامًا غامضًا وغير كامل لن يؤدي إلى ختم الحرب وإحلال السلام”.

كما وصف وجود قادة طالبان في قطر بأنه “شهر عسل”، مؤكدًا على ضرورة “إنهاء هذه العملية (المفاوضات في قطر) التي وُلدت ناقصة وعقيمة منذ البداية”.

وأضاف: “كانت عملية التفاوض في قطر خاطئة، ونتائجها غير مكتملة منذ البداية، لهذا أبدينا قلقنا للأمريكيين منذ بداية التفاوض وفي الجولة الثانية من المحادثات، كما شاركتنا الولايات المتحدة قلقنا بشأن هذه العملية التي كانت غير مكتملة منذ بدئها”.

كذلك شدد صديقي على أن “الحكومة الأفغانية ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في المنطقة لتأمين سلام دائم وكريم في المستقبل”.

وكان ترامب قد أعلن، الأحد، أنه ألغى مفاوضات السلام مع زعماء طالبان بعد اعترافهم بشن هجوم في كابول، أسفر عن قتل جندي أمريكي و11 شخصًا آخرين.

وأكد في تغريدة نشرها على “تويتر”: “إذا لم يكن باستطاعة طالبان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام فربما ليس لديها القوة للتفاوض على اتفاق مجدٍ”.