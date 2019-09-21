الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع: 89 عاماً والمملكة تشهد نهضة تنموية شاملة

المواطن - واس

رفع الرئيس التنفيذي للهئية الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – باسمه وباسم منسوبي الهيئة الملكية بينبع بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

وقال في تصريح بهذه المناسبة : إن احتفاء أبناء الوطن بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 لمملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – يعيدنا إلى ماض مجيد، تأسس على نهج واضح من العقيدة الإسلامية السمحاء، التي عمادها تقوى الله وإرساء العدل والاعتدال واجتماع الكلمة حول ولي الأمر، ونبذ أسباب الفرقة والخلاف وبناء المواطن الصالح والأخذ بسبل التنمية.

وأضاف: إن المملكة تجسدت وحدتها في هذا اليوم بالالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه، وفي هذا اليوم يفتخر شعب المملكة بنقل صورة حقيقة للعالم لما تشهده المملكة من نهضة تنموية شاملة في كل القطاعات من خلال البرامج والمشاريع الطموحة التي ترجمت الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتوجيهاتهما الحكيمة تجاه توفير كل مقومات العيش الكريم والرفاهية لكل أبناء المجتمع، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالإنسان وجعله محور العملية التنموية كما يعكس مدى التلاحم بين المواطنين والقيادة الحكيمة مما يعطى رسالة واضحة للعالم أجمع إلى ما تنعم به المملكة ولله الحمد من استقرار في جميع نواحي الحياة .

وسأل الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها ، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحقق لبلادنا ما تتطلع إليه من نمو وتطور.