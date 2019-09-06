#الرائد يواجه #الفيصلي وديًّا
استعدادًا لعودة الدوري

#الرائد يواجه #الفيصلي وديًّا

2019/09/06
الساعة 8:06 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد عن خوض الفريق الأول لكرة القدم مباراة ودية ضد نظيره الفيصلي، في إطار استعدادات الفريقين لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول سيواجه الفيصلي وديًّا، عند الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويستعد الرائد لمواجهة أبها، يوم 14 من سبتمبر الجاري، فيما يلعب الفيصلي مع الفتح، يوم 15 من الشهر ذاته، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، فيما يقع الفيصلي في المركز العاشر برصيد نقطتين.



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