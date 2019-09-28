الرائد يُسقط الفيحاء بثنائية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الرائد والفيحاء- منذ قليل- بفوز الرائد بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح اللاعب ماركو بيريز في إضافة الهدف الأول لنادي الرائد في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الرائد والفيحاء بتقدم الرائد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل نادي الرائد تألقه حتى نجح اللاعب أحمد يوسف الزين في إضافة الهدف الثاني للرائد عند حلول الدقيقة الثانية والستين.

وانتهت المباراة بخسارة الفيحاء بثنائية دون رد، حيث تجمد رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما أصبح رصيد الرائد 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

يذكر أن الحزم كان فاز على ضمك برباعية دون رد، بينما فاز الفيصلي على العدالة بثلاثية مقابل هدف.