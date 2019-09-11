الربيعة يدشن ملتقى الصحة العالمي بحضور 15 ألف مشارك و180 جهة

المواطن - الرياض

افتتح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة صباح اليوم ملتقى الصحة العالمي، في نسخته الثانية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة أكثر من 15 ألف مشارك، و180 جهة من مختلف القطاعات والشركات العالمية في مجال الرعاية الصحية.

وأكد الربيعة في كلمته أن اهتمام الصحة بالقطاع الخاص والتزامها التام بتهيئة البيئة الاستثمارية المثلى للقطاع الصحي وجعلها أكثر جاذبية، والعمل على رفع مرتبة المملكة في تنافسية الأعمال إلى مصاف الدول الأكثر تطورًا، وذلك من خلال إعادة هيكلة داخلية شملت تأسيس مهام لتنمية الاستثمار الصحي وإطلاق برامج التراخيص الإلكترونية الذي اختصر عملية إصدار التراخيص إلى دقائق.

وأشار إلى أن إطلاق نظام التقييم الذاتي للمنشآت الخاصة والتوسع في برنامج شراء الخدمة من القطاع الخاص وتجديد عقود خصخصة مراكز غسيل الكلى، والانتهاء من ترسيات إسناد مهام الرعاية الممتدة الرعاية المنزلية والرعاية التلطيفية للقطاع الخاص كأحد أهداف الصحة في زيادة مساهمة القطاع الصحي الخاص.

وأوضح أن أهم ركائز المؤتمر هو التوعية عن ريادة الأعمال في القطاع الخاص بمشاركة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث استحدثت الصحة إدارة تعنى بذلك ومخصصة لدعم ريادة الأعمال مبينا أن الوقاية تعد أحد الاهتمامات التي توليها الصحة للمواطن من خلال رؤية المملكة 2030، ومن هذا المنطلق فقد تم إنشاء المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، بالإضافة إلى استضافة المملكة للمؤتمر العالمي لسلامة المرضى.

وأضاف الربيعة أن الصحة تولي جلّ اهتمامها لتحقيق الاستفادة القصوى من الممكنات والابتكارات الصحية، منوهًا أن رؤية 2030 في القطاع الصحي تركز على أهمية الرعاية الصحية ونموذج الرعاية الصحية والصحة في كل السياسات التي تعتمد بشكل كبير على الابتكارات.

وأوضح الربيعة، أن لدى وزارة الصحة (4) أجهزة روبوت في الرياض وعسير ونجران والدمام، وتم إجراء أكثر من 700 عملية، كما تم تطبيق وصفتي في أكثر من 400 مركز صحي وأكثر من 600 ألف وصفة الكترونية، وإيجاد منصة إلكترونية لطب الاتصال الإشعاعي وصلت إلى 19 مستشفى طرفي وقرابة 8 آلاف تقرير عبر المنصة.

وأشار إلى أن تنظيم “ملتقى الصحة العالمي” يتزامن مع خطوات متسارعة تخطوها المملكة في شتى المستويات لتحتل وتتبوأ من خلالها مكانتها العالمية، خاصة وأن مؤتمر “القادة في الرعاية الصحية” يضم نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين وسيتم من خلاله تبادل المعرفة والتجارب والخبرات في تنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية وطرق تمويلها على مستوى العالم، مقدمًا شكره لجميع الحضور والمتحدثين والشركات المساهمة في هذا المعرض على حضورهم ومشاركتهم ودورهم الفعال في إنجاح هذا الملتقى.

ويهدف الملتقى إلى بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليسهموا في تسهيل وتقديم أفضل الممارسات التي من شأنها تطوير أنظمة الرعاية الصحية في المملكة.

ويعد الملتقى فرصة واعدة للاطلاع على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية، من خلال ما يقدمه الملتقى من 9 مؤتمرات متنوعة، و6 ورش عمل، وتم اعتماد 30 ساعة تدريبية مجانية للمشاركين.