الردادي يباشر مهامه ملحقًا ثقافيًا في بريطانيا

المواطن - الرياض

باشر الملحق الثقافي المكلف بسفارة المملكة العربية السعودية بلندن الدكتور عبدالعزيز الردادي مهام عمله، أمس الاثنين.

وقدم الردادي شكره لوزير التعليم ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار على الثقة الكريمة بتكليفه بالقيام بمهام الملحقية الثقافية في بريطانيا وإدارة شؤونها سائلًا الله التوفيق والنجاح له ولجميع العاملين بالملحقية.

وصرح أن الجميع أوفد لهذا المكان لتسهيل مهام المبتعثين والمبتعثات من أبناء الوطن وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم وتقديم الخدمات المأمولة لهم”.

وتابع بالقول: “إن العمل الجماعي لإنجاز المهام المحددة يقود إلى إنجاز تلك المهام، وتحقيق الأهداف المقصودة على أتم وجه وبشكل مُرضٍ، والمساهمة مع المبتعثين لخلق ثقافة ابتعاث سعودية ممنهجة تعزز الهوية الوطنية، وتقود إلى تعظيم الفائدة من برامج الابتعاث”.