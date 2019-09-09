الرفاعي مديرًا للمتابعة بتعليم جازان

المواطن - جازان

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، قرارًا إداريًّا بتكليف عبدالوهاب بن محمد رفاعي مديرًا لإدارة المتابعة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.

ويعد الرفاعي من الكفاءات الإدارية المميزة.