الرميان: استهداف أرامكو لن يوقف مسيرتها نحو الطرح العام

المواطن - الرياض

أكد رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، ياسر الرميان، أن الأعمال التخريبية التي حدثت لن توقف مسيرة الشركة نحو الطرح العام.

وأضاف الرميان في المؤتمر الصحفي المنعقد في جدة، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه لن يتأخر طرح أسهم أرامكو بسبب العمل التخريبي الذي استهدف الشركة.

من جهته، قال وزير الطاقة: إن العمل الإرهابي ضد أرامكو لا تغطيه شركات التأمين؛ لأنه يعد عملًا حربيًّا، متابعًا أن المملكة تعمل على معرفة العقل المدبر للهجوم على أرامكو ومن شارك فيه.

ولفت إلى أنه سيتم توجيه الاتهام لأي طرف يقف وراء الهجوم على أرامكو، فيما يتم العمل الآن على مساعدة الشركات التي كانت أكثر تضررًا من العمل التخريبي.

ورد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على صحفي خلال المؤتمر بقوله: لا تهنئني على عودة إمدادات النفط؛ بل هنِّئ حكومة المملكة وشركة أرامكو، وأيًّا كان مصدر العمل الإرهابي كله ذلك يؤدي إلى أضرار.