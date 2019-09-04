الرميان : نعمل في أرامكو مع مختلف الجهات تمهيدًا للطرح العام

المواطن - واس

رفع معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: ” أسأل الله العلي القدير التوفيق والنجاح وأن يعيننا لنكون على قدر هذه الثقة الملكية الغالية لتحقيق ما تصبو إليه قيادتنا الحكيمة من خير ورخاء للوطن والمواطنين، وأن يُديم على المملكة أمنها واستقرارها “.

وأضاف معاليه: “سأعمل مع زملائي في مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية على ضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والفاعلية، والعمل كذلك مع مختلف الوزارات المحلية والجهات العالمية ذات الصلة تمهيداً للطرح العام للشركة، وتحقيقاً لنتائج رؤية المملكة 2030م”.