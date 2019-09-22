الروضان: بيتروس دفعني والحكم الرابع تجاهل الموقف

المواطن - مروة نبيل

أكد مدير الكرة في نادي الحزم، زهير الروضان، أن نجم النصر، البرازيلي بيتروس، قام بدفعه بعد مباراة الفريقين الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف الروضان تفاصيل الأزمة التي حدثت مع نجم النصر بعد مباراة الفريقين، وقال: “بيتروس كان يتحدث مع الحارس الجزائري مالك عسله، والمغربي إدريس فتوحي، حاولت إنهاء الأمر قبل الذهاب إلى غرفة الملابس”.

وتابع مدير الكرة في نادي الحزم تصريحاته قائلًا: “ولكنه مد يده على مرأى ومسمع الحكم الرابع الذي سألته لماذا لم يتخذ الإجراء اللازم تجاهه؟! فرد علي بأن ضربته لم تكن قوية”.

وأبدى زهير الروضان اندهاشه من رد فعل الحكم الرابع، واختتم تصريحاته لـ”الاقتصادية”، قائلًا: “لا أفهم ما يقصده بقوية أم ضعيفة!!”.

وحقق الحزم مفاجأة بالفوز على النصر بهدف دون رد في الجولة الرابعة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد العالمي عند 7 نقاط في المركز الخامس.