الرويشيد وأصيل أبو بكر يحييان فعاليات اليوم الوطني في تبوك

الرويشيد وأصيل أبو بكر يحييان فعاليات اليوم الوطني في تبوك

2019/09/13
الساعة 7:35 مساءً
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المواطن - أحمد العطوي - تبوك

تقيم الهيئة العامة للترفيه حفلًا غنائيًّا يحييه الفنانان عبدالله الرويشد وأصيل أبو بكر، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني بتبوك، على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري، مساء يوم الجمعة المقبل.

ويتم شراء تذاكر الحفل عن طريق أحد المواقع الإلكترونية المختصة.

جدير بالذكر أنه تم استبدال الفنان عبادي الجوهر، والذي كان من المفترض أن يؤدي وصلاته الغنائية، بالفنان أصيل أبو بكر، كما تم تغيير موقع الحفل من مدينة الملك خالد الرياضية إلى مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري.

كما تشهد سماء مدينة تبوك إطلاق الألعاب النارية لمدة خمسة أيام، وستطلق من منتزه الأمير فهد بن سلطان.


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