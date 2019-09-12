الزبيدي: نستمتع باللعب ضد #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، إبراهيم الزبيدي إعجابه بالأجواء الجماهيرية في مباريات سكري القصيم ضد الاتحاد.

وأشاد الزبيدي خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، بنجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، مؤكدًا أنه أفضل لاعب حاليًا، وأضاف: “نستمتع جدًا عندما نلعب ضد الاتحاد، وذلك للأجواء الجماهيرية المميزة”.

وعن قدوته في الملاعب سواء محليًا أو عالميًا، قال نجم نادي التعاون: “على الصعيد المحلي قدوتي حسين عبدالغني ومحمد عبدالجواد، وعلى الصعيد العالمي، هناك أكثر من لاعب، وهم؛ مالديني، مارسيلو وروبرتو كارلوس”.

واختتم نجم نادي التعاون تصريحاته التلفزيونية بالتأكيد على رغبته في الحصول على قميص نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني الأول، ليونيل ميسي يومًا ما.