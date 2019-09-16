الزعاق: اليوم أول موسم الصفري.. فيه تصفر الأجساد من الأمراض

المواطن - الرياض

قال د. خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن اليوم الاثنين هو أول موسم الصفري، ويتزامن ذلك مع دخول ثالث نجوم سهيل.

وأضاف الزعاق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “وهو من المواسم المهمة عندنا ففيه تتضح الرؤية على ماهية الشتاء المقبل من حيث البرودة والأمطار، وسمي بذلك لاصفرار الأجساد من الأمراض الموسمية كالزكام والحساسية بسبب التغيرات الجوية، ويستمر حتى نجم الوسم الأول (39) يوماً”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وشرق وغرب المملكة في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، نجران، وأجزاء من منطقة الرياض وعلى الجزء الأوسط من ساحل البحر الأحمر، ويتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.