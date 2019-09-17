الهلال إلى نصف نهائي أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الهلال ضد الاتحاد، التي أُقيمت على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الهلال ضد الاتحاد:

وبدأ الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الاتحاد بشكل سريع، ونجح نجم العميد، زياد الصحفي في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة العاشرة، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعته لركلة ركنية لعبها كارلوس فيلانويفا.

وضغط لاعبو الزعيم بحثًا عن تسجيل هدف، وتمكن البيروفي أندريه كاريلو من هز شباك العميد في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الاتحاد بالتعادل بنتيجة 1/1.

انتفاضة الزعيم:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من المواجهة الآسيوية، نجح النجم سالم الدوسري في تسجيل هدف الهلال الثاني في شباك الاتحاد بكرة رأسية مميزة، ليواصل الفريقين الضغط بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

ونجح النجم الإيطالي سيباسيتيان جيوفينكو في تعزيز تقدم الزعيم بهدف ثالث في الدقيقة 79، لتنتهي مباراة الهلال ضد الاتحاد بفوز الأزرق بثلاثية وتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره السد القطري في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.