الزمالك وبيراميدز .. الأبيض بطلًا لـ كأس مصر

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الزمالك وبيراميدز، التي أُقيمت على ملعب “برج العرب” في الإسكندرية، بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، ليتوج بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه.

الزمالك وبيراميدز:

وبدأت مباراة الزمالك وبيراميدز بشكل سريع، وسيطر الأبيض على أحداث اللقاء وسط تألق من الثلاثي محمود عبدالرازق شيكابالا، التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي.

وأهدر جون أنطوي فرص هز شباك الأبيض مبكرًا، بعدما مرت تسديدته بجوار القائم، ورد ساسي بتسديدة قوية ولكنها خرجت فوق العارضة، وسيطرت الجوانب التكتيكية على مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، حيث اعتمد المدربان ميتشو وديسابر على غلق المساحات.

وطالب إيريك تراوري بالحصول على ركلة جزاء بعد التحامه مع مدافع الأبيض محمد عبدالغني، ولكن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز لم يحتسبها، وراوغ شيكابالا وأطلق تسديدة ولكنها مرت بجوار القائم، ثم أضاع مصطفى محمد فرصة أخرى.

وواصل لاعبو الأبيض إهدار الفرص وسط تألق من حارس المرمى أحمد الشناوي، الذي أنقذ فريقه من أكثر من فرصة، لينتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي بين الفريقين.

انتفاضة الزمالك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، انتفض لاعبو الأبيض وتمكن يوسف أوباما من هز الشباك في الدقيقة 53، قبل أن يُسجل أشرف بن شرقي هدفًا مميزًا برأسه في الدقيقة 64.

واستمرت سيطرة الفريق الأبيض على أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، وواصل الشناوي تألقه وتصدى لأكثر من هجمة، قبل أن يُسجل ابن شرقي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 84.

ومرت الدقائق الأخيرة دون خطورة على المرميين، لتنتهي مباراة الزمالك وبيراميدز بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة، وحصد لقب كأس مصر للعام الثاني على التوالي.