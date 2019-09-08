الزمالك وبيراميدز .. الأبيض يُعادل إنجاز موسم 1922

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأبيض في حسم مباراة الزمالك وبيراميدز، التي أُقيمت على ملعب “برج العرب” في الإسكندرية، في نهائي كأس مصر لصالحه، ليتوج بالبطولة ويُحقق رقمًا قياسيًّا مميزًا.

الزمالك في كأس مصر:

وعادل الزمالك إنجازه في كأس مصر موسم 1921/ 1922، بعدما تمكن من التتويج بالبطولة دون أن تستقبل شباكه أي هدف، بفضل تألق حارس مرماه الجديد محمد عواد، وظهور لاعبي الدفاع بمستوى مميز.

وكان الزمالك قد بدأ مشواره في كأس مصر موسم 1921/ 1922، بالفوز على الترسانة بنتيجة 4/0 ضمن منافسات دور الـ16، ثم تغلب على الأولمبي بثلاثية نظيفة، وتخطى فريق المدارس بالنتيجة ذاتها.

وفاز الفريق الأبيض على الاتحاد بخماسية دون رد في نهائي كأس مصر موسم 1921/ 1922، ليُكرر الأمر ذاته خلال العام الحالي، بعد فوزه في مباراة الزمالك وبيراميدز دون اهتزاز شباكه.

الزمالك وبيراميدز:

وفي كأس مصر هذا العام، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره بالفوز على منية سمنود في دور الـ32 بهدف دون رد، قبل أن يتغلب على الإنتاج الحربي بنتيجة 2/0، وأطاح بفريق مصر للمقاصة من ربع النهائي، بعد الفوز عليه بهدف نظيف.

وتغلب الفريق الأبيض على الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر بهدف نظيف، قبل أن يواصل تألقه ويُحافظ على نظافة شباكه في مباراة الزمالك وبيراميدز النهائية، ليحصد البطولة للمرة الـ27 في تاريخه والثانية على التوالي.