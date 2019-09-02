الزمالك يتمنى مواجهة بيراميدز لرد الاعتبار

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الزمالك المصري في العبور إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر موسم 2018-2019، وذلك بعد التغلب بالأمس على نادي الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت في دور نصف النهائي.

وكان اللاعب مصطفى محمد سجل الهدف الوحيد في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدقيقة الثامنة والتسعين من عمر الشوط الإضافي الأول في اللقاء، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبالطبع ينتظر الزمالك الفائز من مواجهة بيراميدز وبتروجيت المقرر إقامتها اليوم في دور نصف النهائي، حيث تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ويتمنى الزمالك مواجهة نادي بيراميدز لرد اعتباره وتحقيق الفوز عليه بجانب الظفر بلقب كأس مصر.

وكانت آخر مواجهة الزمالك وبيراميدز انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد سجله اللاعب علي جبر بضربة رأسية متقنة، وكان اللقاء في الدوري المصري موسم 2018-2019، حيث أُقيمت المباراة وقتها على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

وبعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، قال أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بـ الزمالك إن الفريق الأبيض كان قريبًا من التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي المصري الحالي، لكن عدم قوة سيرته الذاتية جعل الزمالك يتراجع عن التعاقد معه.

تولى المدرب الصربي ميتشو مدرب نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي سابقًا تدريب نادي الزمالك خلفًا للمدرب السويسري كريستيان جروس الذي رحل بسبب تراجع نتائج الزمالك في الدوري بالموسم الماضي.

سيُقام نهائي كأس مصر يوم التاسع من سبتمبر الجاري بين الزمالك والفائز من مباراة بيراميدز وبتروجيت.

يتمنى الزمالك الفوز بلقب كأس مصر ليكون ثاني لقب رسمي يُحققه في موسم 2018-2019، بعد الفوز ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.