الزمن لا يتغير ولا يُغير

بقلم: هاجر بنت محمد البارقي*

من أجمل المقولات التي قرأتها ذات يوم مقولة (الزمن لا يَتغير ولا يُغير أحدًا إنما يكشف لنا حقيقة كل شخصٍ)

ما أعمقها في صدقها

وما أبلغها في معانيها

فعلًا الزمن بريءٌ كل البراءة من لومنا المستمر له حينما تصدمنا المواقف بمن حولنا.

ذلك لأنه لا يتغير وليس من شأنه أن يُغير أحدًا هو فقط يَمرُّ علينا كعابر سبيل ويمضي بنا إلى حيثُ الحقائق التي كُنا نجهلها فيمن أوليناهم مكانةً في قلوبنا لم يكونوا أهلًا لها يومًا ما.

لكل النُّفُوس التي تغيَّرت لأسباب واهية

وباتت مشاعرها ومقاصدها الخفية جلَّيةً.

وقطعت الوصال بلا حُججٍ مُقنعة.

لكل من آسفوا قلبي ولم يأسفوا.

وددتُ البوح لكم:

بأنَّهُ

ما عاد ليُسعدني بقاؤكم حولي

ولا ليُشقيني رحيلكم عن كوني

وما عاد يَضيرُني أمركُم كله بخيره وشره.

كلُّ ما يَعنيني في الوقت الراهن هو راحة بالي فقط ومُحالٌ أن أُراهن عليها.

*كاتبة سعودية