السبب وراء وفاة نجل كافو نجم البرازيل السابق

المواطن - محمد سمعه

تُوفي دانيلو فيليسيانو نجل البرازيلي كافو نجم روما الإيطالي ومنتخب البرازيل سابقًا، وذلك إثر أزمة قلبية تعرض لها أثناء ممارسة كرة القدم في مدينة ساو باولو البرازيلية.

وقالت شبكة CCN الأمريكية نقلًا عن تقارير صحافية برازيلية، إن دانيلو صاحب الـ30 عامًا تُوفي بعد شعوره بأزمة قلبية، حيث نُقل بسرعة إلى مستشفى ألبيرت إينستين في ساو باولو لإنقاذه ولكن المحاولات باءت بالفشل.

وعلى الفور انهالت برقيات التعازي على كافو من قبل حسابات الأندية في تويتر حيث قدم نادي ساولو باولو البرازيلي، ونادي ميلان الإيطالي، ونادي إنتر ميلان الإيطالي، ونادي ريال مدريد الإسباني، ونادي روما الإيطالي، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعازيهم لنجم المنتخب البرازيلي السابق.

ويذكر أن كافو يُعد واحدًا من نجوم كرة القدم البرازيلية في آخر 30 عامًا حيث تُوج بلقب كأس العالم مرتين مع منتخب السامبا عامي 1994 و2002، كذلك فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع الميلان في عام 2007.