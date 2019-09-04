السجن الأكثر رعبًا في بريطانيا يفتح أبوابه أمام المغامرين

المواطن - متابعة

يفتح أحد أكثر السجون رعبًا في بريطانيا أبوابه قريبًا، أمام المغامرين الذين يرغبون بقضاء ليلة في السجن داخل زنزانة كانت في السابق منزلًا لسجناء خطيرين.

ولا يزال سجن شيبتون ماليت الذي كان ذات يوم موطنًا لقتلة الأطفال والمغتصبين وأعضاء العصابات سيئة السمعة، يحتوي على مقابر لا تعد ولا تحصى لسجناء تم إعدامهم.

وبات السجن الذي تم إقفاله قبل ست سنوات، مفتوحًا الآن للجولات السياحية، ولمحبي الأجواء المرعبة الذين يرغبون بقضاء ليلة داخل السجن، وللشغوفين بهواية مطاردة الأشباح.

ووفقًا للتقارير، فإن السجن الذي كان يستوعب ما يزيد عن 200 سجين شديد الخطورة قبل أن يتم إقفاله في 2013، انتشرت حوله شائعات بأنه مسكون بالأرواح الشريرة في السنوات القليلة الماضية.

ومن المزمع، وفقًا لصحيفة “ميرور”، أن يبدأ السجن باستقبال السياح والمغامرين في بداية شهر أكتوبر القادم لفترة محدودة قبل عيد الهالوين.

وسيتم منح الزوار وجبات خفيفة ومعدات خاصة بتعقب “الأشباح” أثناء تجولهم في السجن ليلًا، وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.