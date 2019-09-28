السجن مدى الحياة لقاتل قنديل بلوش في باكستان

المواطن - متابعة

أدانت محكمة باكستانية الجمعة شقيق نجمة مواقع التواصل الاجتماعي قنديل بلوش التي اشتهرت في الصحافة العالمية بـ”كيم كاردشيان” باكستان بجريمة قتلها وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

وفي العام 2016، أقدم شقيق قنديل بلوش على خنقها حتى الموت “دفاعًا عن الشرف” إذ كانت تنشر صورًا ذاتية لها وتسجيلات اعتبرها الجاني استفزازية.

وقد ألقي القبض على الفاعل محمد وسيم، وبعد أيام قال خلال مؤتمر صحافي إنه غير نادم على ما فعله وإنه “بالطبع” قتل شقيقته قنديل بلوش لأن سلوكها أصبح “غير مقبول”.

وقال ساردار محمود محامي الدفاع الموكل بقضية وسيم لوكالة فرانس برس في محكمة مدينة مولتان (شرق باكستان) إن موكّله وُجد مذنبًا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وفي وقت سابق قالت أنوار ماي والدة قنديل بلوش لوكالة فرانس برس إنها تأمل بأن تتم تبرئة ابنها موضحة “أنه بريء هي كانت ابنتي وهو ابني”.

وقد تصدرت جريمة قتل قنديل بلوش العناوين حول العالم وساهمت في تجديد الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ضد ما يُسمى بـ”جرائم الشرف” التي عادة ما تكون ضحاياها نساء ويفلت مرتكبوها من العقاب.

وبعد ثلاثة أشهر على هذه الجريمة، أقر البرلمان قانونًا جديدًا يفرض عقوبة السجن مدى الحياة على مرتكبي جرائم الشرف.