السر وراء حل أزمة السومة مع #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

نجحت إدارة الأهلي- مؤخرًا- في حل أزمة اللاعب السوري عمر السومة مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وذلك بعد الخلاف والذي نشب بين الثنائي في مباراة الهلال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكان ماجد الطويرقي مدير الكرة في الأهلي كشف السر وراء إنهاء أزمة عمر السومة مع الراقي قائلًا بأن السرعة في حل المشكلة كان السبب وراء إنهاء الأزمة، مضيفًا أن كل من في الأهلي يتعامل كأسرة واحدة.

وأضاف ماجد الطويرقي أن عمر السومة حرص على توجيه الاعتذار لجميع عشاق الأهلي، مُشيرًا إلى أنه أبدى إعجابه كثيرًا بتصرف السومة.

وقال الناقد الرياضي حسن عبدالقادر: “عمر السومة دورك الآن تُثبت للجميع ولاءك وحبك للأهلي من خلال هذا الدوري”.

أما الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد فقال: “أرجوك يا عمر السومة نريدك في الملعب وليس خارج الملعب”.

وفي الشأن ذاته، قال الناقد الرياضي عبدالرحمن السماري للسومة: “حب الأهلي في الميدان وليس باللسان، ومع الأيام ستكبر وتبان”.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر يوم الجمعة 15 أغسطس الماضي فيديو للسومة قال فيه: “بداية أحب أعتذر لجماهير الأهلي على عدم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ولكن قدر الله وما شاء فعل”.

وأضاف السومة: “نحن هنا من أجل خدمة الأهلي، وكل الشكر للأمير منصور بن مشعل على دعمه لي، والقادم سيكون أفضل”.