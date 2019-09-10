السعودية لا تعرف الخسارة ضد اليمن

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد اليمن التي ستنطلق، بعد قليل، على استاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة.

الأخضر يُسيطر

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء الأخضر في مباريات السعودية ضد اليمن الأخيرة، ووصفته بـ”المهيمن”.

وأضافت “أوبتا”، أن السعودية فازت في آخر 10 مباريات ضد اليمن ونجح لاعبو الأخضر في تسجيل 34 هدفًا، واستقبل هدفًا واحدًا فقط، وذلك قبل مباراة المنتخبين في التصفيات الآسيوية اليوم.

وقبل مباراة اليوم، لعبت السعودية ضد اليمن 18 مواجهة من قبل، ولم يُهزم الأخضر في أي لقاء، حيث نجح في تحقيق الفوز 17 مرة، وانتهت مواجهة واحدة فقط بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

السعودية ضد اليمن

وتلعب السعودية ضد اليمن على استاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتُعد مباراة السعودية ضد اليمن هي المواجهة الرسمية الأولى التي يخوضها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد.

واستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمباراة السعودية ضد اليمن اليوم، بمواجهة مالي وديًّا قبل بضعة أيام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.