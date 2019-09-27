السعودية مرشحة لاستضافة كأس السوبر الإسباني

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن السعودية مرشحة لاستضافة منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني في الموسم الرياضي الحالي.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن كأس السوبر سيُقام خلال الفترة من 8 حتى 12 من شهر يناير المقبل بالنظام الجديد الذي ينص على مشاركة 4 فرق، وهي برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وأوضحت أن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، كان يُقيم العديد من الاختيارات بشأن إقامة كأس السوبر مثل الهند، الصين والولايات المتحدة الأميركية، ولكنه استقر على إقامته في بلد عربي.

وأضافت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن رئيس الاتحاد الإسباني يُفاضل الآن بين السعودية وقطر فقط، من أجل إقامة كأس السوبر هناك.

يُذكر أن مباراة كأس السوبر الإسباني الموسم الماضي أقيمت في المغرب بين برشلونة وإشبيلية، ونجح الفريق الكتالوني في التتويج باللقب.