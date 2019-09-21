السعوديون دون محمد .. كفو بالعود وولده إخوان نورة

المواطن - سعد البحيري

عبر العديد من المواطنين عن دعمهم للقيادة مجددين البيعة والعهد والولاء، مُشددين على أهمية التكاتف في مواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة.

وعبر وسم السعوديون دون محمد، تبارى المواطنون في التعبير عن وطنيتهم واعتزازهم بالانتماء إلى بلاد الحرمين الشريفين، حيث قال منذر آل الشيخ مبارك: أسأل الله أن يعين الأمير محمد بن سلمان.. هناك حملة ممنهجة تستهدف حلم السعودية ونقولها بوضوح السعوديون دون محمد.

وكان من اللافت احتشاد الوسم بعدد من التغريدات التي كتبها المواطنون باللغة الإنجليزية مع وسم MBS في إشارة إلى الأحرف الأولى من اسم ولي العهد حيث قالت هناء الحبابي: “أقوى الناس ليسوا أولئك الذين يظهرون القوة أمامنا ولكن أولئك الذين يفوزون في معارك لا نعرف شيئًا عنها” في إشارة إلى المعارك السياسية والدبلوماسية التي تنتصر فيها المملكة.

ووجهت الحبابي حديثها إلى ولي العهد قائلة: “سِرْ محاطًا بكل الحب والتأييد”.

وقال محمد بن مقوي:” كفو بالعود وولده إخوان نورة .. ورب البيت كفو ..الدنيا مختبصة في الشرق والغرب وهم راسين مثل جبال طويق والفضل لله عز وجل”.

وعبر أحد المواطنين عن دعمه وتأييده لولي العهد بالقول:” كلما زاد ضجيج الأعداء، زاد الأمير محمد قوة وعزة ولنا بيعة في أعناقنا ليوم الدين.”

ووجه المواطن كلامه لأعداء المملكة بالقول: “يا أعداء السعودية، السعودية دون مولاي محمد بن سلمان، وحنا جنوده.. سمعًا وطاعة سيدي”.

ونشر مواطن آخر صورة لولي العهد داخل مكتبه في القصر الملكي وعلق عليها بالقول: ” أعشق هذا الإنسان، الله يطول في عمرك ويمتعك بالصحة والعافية وكل عام وأنت والوطن بألف خير في ظل سيدي أبو فهد”.

بدوره سخر المواطن “الظفيري” من الأعداء بقوله:” نصيحة للكبار قبل الصغار.. كلما تعادي السعودية يصغر حجمك سياسيًا اقتصاديًا اجتماعيًا”.