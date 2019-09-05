السفارة لدى سيول تحذر من إعصار لينغ-لينغ

المواطن - الرياض

حذرت سفارة المملكة في سيول من اقتراب إعصار “لينغ-لينغ”من العاصمة وبعض المناطق في كوريا.

وأهابت السفارة بالمواطنين السعوديين متابعة ما يُنشر بهذا الخصوص وأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المعنية.

وشددت السفارة لدى سيول على ضرورة التواصل في حال الطوارئ على الرقم: 821089626999+

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية في وقت سابق، بأن اقتراب إعصار “لينغ-لينغ ” يثير مخاوف من أن يلحق أضراراً حيث إنه مستمر في اكتساب قوة في الوقت الذي يتجه فيه شمالاً صوب البلاد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، أن “العاصفة المدارية، التي نشأت في غرب المحيط الهادئ يوم الاثنين الماضي، تسير حالياً في اتجاه الشمال الغربي على سطح البحر على بعد 650 كم جنوب غرب تايبه بتايوان بسرعة 9 كم في الساعة اعتباراً من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء

ووصل الضغط المركزي للإعصار 994 هكتوباسكال (hPa). وقالت الوكالة إن أقصى سرعة للرياح قرب مركز الإعصار كانت 76 كيلومتراً في الساعة، ويبلغ قطر الرياح 250 كيلومتراً.