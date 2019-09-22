السفير الأمريكي في السعودية : نعمل يدًا بيد لتعزيز الرخاء وحماية أمن بلدينا

المواطن - الرياض

هنأ السفير الأمريكي بالرياض، جون أبي زيد، قيادة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني 89.

وقال السفير الأمريكي : نيابة عن الرئيس دونالد ترامب وجميع زملائي هنا في السفارة والقنصليتين في جدة والظهران أتقدم بالتهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وتابع السفير في كلمة له : وكما أشار الرئيس دونالد ترامب في رسالته إلى الملك سلمان تعد الشراكة الأمريكية السعودية أفضل من أي وقت مضى، لاسيما ونحن نواجه معًا تحديات الأمن الإقليمي ونعمل يدًا بيد لتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية المشتركة، كما تربط الولايات المتحدة والمملكة علاقات قوية ومتعددة الجوانب، حيث إننا نعمل معًا كل يوم على تعزيز الرخاء والتنمية الاقتصادية وحماية أمن بلدينا إلى جانب بناء العلاقات بين شعبينا للحفاظ على علاقتنا قوية. لقد دعمنا بعضنا البعض على مدى عدة عقود ونتطلع إلى سنوات عديدة أخرى من الشراكة المثمرة.

وختم بقوله : أتمنى لشعب المملكة العربية السعودية مزيدًا من النجاح والتقدم والازدهار هذا العام وفي السنوات القادمة. يوم وطني سعيد!