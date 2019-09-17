السلمي يحذر من حرب عقائدية كبرى في المنطقة هذا سببها
أكد أن القضية ليست سهلة ويجب إيقاف عربدة إيران

السلمي يحذر من حرب عقائدية كبرى في المنطقة هذا سببها

2019/09/18
الساعة 12:12 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، محمد السلمي، أن تساهل المجتمع الدولي مع الاعتداءات الإيرانية وغض النظر عن الجماعات الإرهابية الإيرانية قد يقود إلى حرب عقائدية دموية في المنطقة.

وقال السلمي خلال تصريحات إلى قناة العربية: إذا كان الغرب لا يهمه ذلك فبكل تأكيد يهمه تدفق الطاقة، ولكن بسبب الاعتداءات الإيرانية وإرهاب طهران ستصل النيران إلى قطاع الطاقة أيضًا.

وأوضح رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية أن التخاذل الدولي سيقود في نهاية المطاف إلى حرب عقائدية شاملة بالمنطقة؛ لأن القضية ليست سهلة، ويجب إيقاف “عربدة” إيران عند حدها.

وتابع السلمي أن الأمور قد تخرج عن السيطرة في حال استمر الصمت الدولي على تجاوزات طهران؛ حيث إنه كلما تأخرت الدول الكبرى عن الوقوف في وجهها كلما زاد النظام الإيراني عربدة وأصبح الخطر أكبر، وبالتالي أصبح التعامل أشد خطورة.


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