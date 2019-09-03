السميري: أسعى للاستمرار مع الأخضر

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم نادي الاتحاد، خالد السميري، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مؤكدًا في الوقت ذاته سعيه لتحقيق الانتصارات مع الأخضر.

وتألق السميري بشكل لافت مع الاتحاد مؤخرًا، ليضمه المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إلى قائمة الأخضر استعدادًا لخوض أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكد السميري أنه يسعى للاستمرار مع المنتخب السعودي الأول طوال مشوار التصفيات، مشيدًا في الوقت ذاته بالأجواء الإيجابية المميزة داخل معسكر الأخضر، ومساعدة اللاعبين أصحاب الخبرة للجدد في التأقلم سريعًا.

وتابع السميري تصريحاته بشأن التصفيات قائلًا: “نحترم بالتأكيد كل المنتخبات المتواجدة معنا في المجموعة، لدينا طموح للتأهل لكن هذا الطموح تمتلكه أيضًا كل منتخبات المجموعة”.

وواصل تصريحاته عبر مقطع الفيديو الذي نشره حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “كامل تركيزنا حاليًّا على مباراة اليمن، ونتمنى أن نخرج منها بالنقاط الثلاثة ومن ثم نركز مع المباراة التالية”.

ووجه خالد السميري رسالة إلى الجماهير في ختام تصريحاته، حيث طالبهم بضرورة مساندة المنتخب السعودي الأول خلال الفترة المقبلة، والحضور في الملاعب لتشجيعه.

ويخوض الأخضر معسكرًا إعداديًّا في الدمام، وسيلعب خلاله مباراة ودية ضد المنتخب المالي، في الخامس من سبتمبر، قبل أن يلعب مع اليمن، يوم 10 من الشهر ذاته، على إستاد البحرين الدولي في التصفيات الآسيوية.